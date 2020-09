Bobby Duncan-Fiorentina: E’ tutto finito. L’attaccante sta per tornare a giocare in Inghilterra

Il rapporto tra Bobby Duncan e la Fiorentina è finito. Abbiamo scritto qualche settimana fa che il giovane attaccante inglese, arrivato a Firenze con molte aspettative, non si allena più coi viola ed è tornato in patria.

Sarà inglese la sua nuova squadra e dovrebbe essere il Derby County, pronto a fargli firmare un contratto triennale. L’esperienza in viola del cugino di Gerrard si chiude dopo un anno in cui è praticamente sempre rimasto con la Primavera e non ha avuto lo spazio che desiderava in prima squadra.