Duncan: Inizio deludente e qualche ‘scricchiolio’. E la Fiorentina ora…

La doppietta al Bologna all’esordio e lo splendido gol al Franchi contro la Roma avevano subito convinto tutti. Da quel momento però Bobby Duncan non è più riuscito a fare la differenza per la Fiorentina Primavera, collezionando prove negative ed enigmatiche esclusioni. Il giovane inglese si è spesso anche allenato con la prima squadra viola, senza però mai essere convocato. Con la Nazionale è invece riuscito a convincere, realizzando 4 reti ed un assist nelle sfide con Belgio e Lussemburgo.

Negli ultimi mese il rendimento del classe 2001 si è nettamente abbassato; la riprova è il solo spezzone giocato a Sassuolo e le esclusioni contro Cagliari e Lazio. Arrivato dal Liverpool, Duncan ha fin da subito evidenziato un po’ di insofferenza per la collocazione in Primavera e qualche atteggiamento rivedibile nei confronti dei compagni. Il talento non manca al mancino britannico, ma nella sua avventura sulle rive dell’Arno dovrà crescere a livello caratteriale e comportamentale. I dirigenti gigliati dovranno invece essere scaltri e saggi nel gestirlo, per evitare il ripetersi di inaccettabili ‘casi Zaniolo’.