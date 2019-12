Bocci: “2019 calcisticamente tragico per la Fiorentina. Ringraziamo i Della Valle che avevano i conti a posto”

Il giornalista, Alessandro Bocci, è intervenuto nel Pentasport, ecco le sue parole: “Il 2019 è stato un anno calcisticamente tragico per la Fiorentina, che ha vissuto tantissime sconfitte sia con Pioli che con Montella. Ringraziamo i Della Valle che avevano i conti a posto e hanno consentito un rapido passaggio di proprietà. Mercato? Si possono fare degli investimenti, bisogna mettere delle pezze. Serve un attaccante e almeno un centrocampista. Classifica? Sono molto preoccupato, non ho visto segnali positivi contro l’Inter peggiore della stagione. Spero che il gol di Vlahovic stappi la situazione e sia una scintilla positiva. Roma? Se finisce come col Cagliari, Montella ha il destino segnato e sarebbe rimasto anche in caso di 1-0 contro i nerazzurri”.