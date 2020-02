Bocci: “Chiesa rimarrà alla Fiorentina, presto il rinnovo. Commisso ha chiesto alla federcalcio un regolamento per limitare le commissioni sui trasferimenti”. Poi svela un retroscena su Tonali…

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Commisso chiede alla federcalcio un regolamento per limitare le commissioni sui trasferimenti, perchè anche in estate la Fiorentina ha cercato Tonali, ma a causa di queste folli richieste degli intermediari, il prezzo è schizzato alle stelle. Per quanto riguarda Chiesa, penso che ci siano le possibilità di conferma, arriverà il rinnovo perchè in questo momento non ci sono i club e le condizioni per convincere il ragazzo a lasciare Firenze“.