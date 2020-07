Bocci: “Commisso è intrigato da Iachini. Chiesa sarà il nodo principale dell’estate della Fiorentina”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno alla vigilia della sfida contro la Roma, ha detto la sua sul futuro di Federico Chiesa e su quale sarebbe l’allenatore ideale per la Fiorentina. Queste le sue parole: “Credo che la partita di domani conti veramente tanto. So che Commisso è veramente intrigato dall’idea di confermare Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, ma ancora non c’è niente di certo. Mi sono accorto che molti allenatori si stanno sistemando e l’occasione, a mio modo di vedere irripetibile, di aprire un ciclo con Juric è ormai svanita. Proprio per tutto questo il risultato delle ultime partite potrebbe essere fondamentale per il futuro di Iachini: il tecnico sa che ha la possibilità di giocarsi le ultime chance. Cosa penso di Spalletti? Sinceramente credo che poche società abbiano la forza di convincerlo, soprattutto una come no che ha l’intento di iniziare adesso un nuovo percorso. Oltretutto il suo rapporto con l’Inter complica molto le cose. neanche una squadra come il Milan, quando licenziò Giampaolo, non riesci a convincerlo. Il futuro di Chiesa? A questo punto credo che sia cedibile. La Fiorentina è pronta a lasciarlo partire, il giocatore vuole andarsene e credo che la sua scelta ormai l’abbia già fatta. Nella fase post lockdown il giocatore ha giocato veramente poco, se si pensa che Ribery, dopo tutto quello che ha passato, ha giocato piu minuti di lui. Sono dell’idea che Iachini abbia detto una bugia giustificando le assenza con la scusa della stanchezza. Il nodo principale dell’estate della Fiorentina, ovviamente dopo la scelta di chi sarà la guida tecnica della prossima stagione, è sciogliere il futuro di Federico Chiesa: sia dal punto di vista economico che dl punto di vista tecnico”.

0 0 vote Article Rating