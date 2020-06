Bocci: “Commisso farà l’impossibile per lo stadio e ora la politica è davvero con le spalle al muro. Thiago Silva? Gran giocatore ma l’età e le cifre…”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della novella stadio ma anche di mercato: “Credo che Commisso farà l’impossibile per fare lo stadio però credo che se avrà le due opzioni, la preferita credo ancora sia quella di rifare tutto il Franchi. Condivido anche le visioni pessimistiche ma credo che realmente la politica ora sia spalle al muro, perché la gente si è veramente stufata. La politica vive orecchiando l’atmosfera, che ora è bollente ma molto chiara. Questo è l’unico aspetto che mi dà un minimo di positività perché ora la politica pagherebbe di persona, cosa che finora non è mai accaduta. Il centro sportivo? E’ una questione diversa e più facile, perché bastava trovare un terreno senza troppe esigenze ulteriori. Può essere vero che avrebbe fatto comodo l’organizzazione di una grande manifestazione per muovere davvero le acque per cui ad oggi serve cambiare la legge. Thiago Silva? E’ ancora un gran giocatore ma la Fiorentina non può permettersi di puntare su troppi ultratrentenni, specialmente a quelle cifre. Serve uno che guidi la difesa, come faceva Gonzalo Rodriguez“.

