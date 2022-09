Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno per parlare della possibilità del ritorno alla Fiorentina di Gabriel Omar Batistuta da dirigente. Queste le sue parole: “E’ una vittoria quando i club riescono a tenere con sé le proprie bandiere. Ovviamente Bati ha delle pretese e lo abbiamo capito anche quando all’inizio dell’era Commisso ci fu un contatto tra le parti. La vedo difficile visto come è andata a finire con Antognoni. Con lui non ci hanno pensato nemmeno un minuto”.