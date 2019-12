Bocci: “Dopo due giorni dall’esonero di Montella non si sa ancora il sostituto, mi fa sorridere. La società è più colpevole del tecnico”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci commenta così la situazione della Fiorentina: “Sono sconcertato di come si sta muovendo questa società. Che dopo due giorni dall’esonero non si sappia che può essere il nuovo allenatore mi fa sorridere, mi sembra non ci sia chiarezza. La società è sicuramente più colpevole di Montella, che comunque è normale esonerare dopo 13 sconfitte in 24 partite. Non voglio pensare che la differenza l’abbia fatta il gap della sconfitta con la Roma perché altrimenti parleremmo di un pressappochismo incredibile. La dirigenza una piccola presa di coscienza degli errori l’ha fatta ma pensa che l’allenatore ci abbia messo del suo nel farla rendere meno delle potenzialità. Credo che si parli di una squadra molto in difficoltà ma che non lavorasse contro Montella. Piuttosto Barone è partito per gli Stati Uniti, Pradè per Roma per cui mi viene il sospetto che abbiano deciso, perché il ritorno è previsto per dopo Natale. Il mercato? La squadra è stata preparata per giocare con il 4-3-3, con due terzini che sono due ali, con due scommesse davanti, con scelte discutibili e da questo punto di vista è difficile dare torto a Montella. E’ stato preso Boateng che nel 3-5-2 non ha né arte, né parte”.