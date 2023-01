Bocci: “Fossi in Commisso, la partita contro la Roma la guarderei 3 volte”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della partita giocata dalla Fiorentina ieri contro la Roma. Queste le sue parole sulla sconfitta viola:

“Fossi in Commisso, la partita contro la Roma la riguarderei tre volte. Forse in 11 Vs 11 non l’avrebbero persa i viola, ma la squadra di Italiano si sta impoverendo, non ha qualità. L’allenatore viola non può inventarsi dal nulla una stagione come la scorsa. Per colmare il gap la Fiorentina ha deve comprare 2 top player.

A giugno servirà cercare una punta: Cabral è stato un flop, Jovic ha deluso. Il campionato è perso, bisogna concentrarsi sulle coppe, ma Commisso ci deve dire cosa vuole fare”