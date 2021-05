Bocci: “Gattuso alla nuova Fiorentina non basta. Dal rinnovo di Vlahovic si misureranno le ambizioni di Commisso”

A tutto tondo il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, a Radio Bruno ha parlato di cosa potrà accadere in casa Fiorentina: “L’allenatore, Gattuso o chiunque verrà a Firenze, non basta. La Fiorentina paga la sua gioventù societaria. Le società navigate ed esperte stanno col fiato sul collo alla squadra dal lunedì al venerdì. Bisogna stare addosso ai giocatori, nel bene e nel male. Mi auguro che accanto a Pradé venga inserito un talent scout. Ci vuole una figura che vada a vedere i giocatori, come è stato Macia in passato. La coppia Pradé-Macia ha portato molta fortuna a Firenze con Montella allenatore. Marotta lavora con Ausilio, prima con Paratici. Le grandi società solitamente agiscono così. Dainelli, con tutto il rispetto non basta. Poi la presenza di Commisso, come in queste ultime gare, è fondamentale.

Poi su Ribery e Vlahovic: “Personalmente credo che il francese sabato abbia fatto un’ottima partita. Ribery però è un giocatore molto condizionante, non ha un ruolo ben definito e l’età avanza. Bisognerà capire che ruolo affidargli l’anno prossimo. Tutto dipenderà dall’allenatore che verrà. Le ambizioni di Commisso si misureranno sulla vicenda del rinnovo di Vlahovic. Se verrà ceduto o non rinnoverà la partita sarà persa. Oggi chi puoi prendere al suo posto? Belotti? Milik?”

Dragowski invece: “Se la Fiorentina vendesse Dragowski, dopo questa buona stagione, e prendesse un portiere come Meret o Cragno le cose non cambierebbero molto. Sono a mio avviso portieri che si equivalgono nel complesso”.