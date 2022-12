Bocci: “Gollini può davvero andare via a gennaio. Dovesse entrare un trequartista, Barak…”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il momento della Fiorentina e le parole del direttore sportivo viola Pradè: “In questo momento, probabilmente, non poteva esprimersi diversamente. In ogni caso, si può captare qualche indizio da ciò che ha detto. In primis, l’ipotesi che Gollini lasci Firenze a gennaio è concreta; può arrivare un nuovo portiere”.

Sull’eventuale trequartista: “Non ne vedo la necessità, in questo momento; dipende se Italiano lo ha esplicitamente richiesto. In tal caso, c’è qualcos’altro dietro. O Bonaventura vacilla sul rinnovo, o è già stata presa la decisione di non riscattare Barak“.