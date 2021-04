Bocci: “In panchina prenderei Juric e darei ancora fiducia a Pradè. A gennaio la Fiorentina ha pensato a Jovetic, lui verrebbe di corsa”

A tutto tondo il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci che a Radio Bruno ha parlato di quanto potrebbe accadere sulla panchina e per la carica di ds della Fiorentina che verrà: “Come allenatore vorrei Juric perché credo che sia un allenatore moderno, sulla scia di quanto sta facendo Gasperini all’Atalanta e alla fine penso che possa allenare anche squadre imperfette, come era la Fiorentina di quest’anno. Ciò se ovviamente non fosse raggiungibile un top. Gattuso? Ha dei giocatori pazzeschi, vorrei vederlo con elementi molto più normali. Sarebbe una soluzione, magari non sbagliata, ma preferirei altri”.

“Sul fronte diretto sportivo sono invece per dare una prova d’appello a Pradè, è vero che il mercato di gennaio è stato deludente, però lo manterrei. Corvino? Sono convinto che siano più gli aspetti positivi che quelli negativi della sua avventura. La seconda Fiorentina di Corvino rischiò di retrocedere perché ci fu un errore societario grave nel mandare via Pioli”.

Un accenno a quello che poteva essere un ennesimo ritorno, Jovetic: “Mi dicono che a gennaio la Fiorentina aveva pensato a lui, se Ribery se ne fosse andato. Lui per altro sarebbe tornato di corsa e forse lo farebbe ancora dato che il suo contratto è in scadenza col Monaco. Mi pare l’unico che non ha sputato nel piatto in cui ha mangiato dato che rinnovò prima poi di essere ceduto per tanti soldi al City”.