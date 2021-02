Bocci: “La Fiorentina è schiava tecnica di Ribery, da lui dipendono troppo le sorti della squadra”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, che ha commentato anche l’infortunio di Franck Ribery: “Dalle condizioni e dalle sfortune di Ribery mi sembra che dipendano le sorti della Fiorentina. A Genova ci sarebbe stato bisogno di lui e senza sarà tutto un po’ più complicato. Se è in giornata no tutta la squadra sembra non essere in forma, altrimenti il suo apporto è determinante. Il rapporto tra Ribery e la Fiorentina è una sorta di schiavitù tecnica”.

