Bocci: “La Fiorentina valuterà ogni offerta per Chiesa: nessuna pretendente è esclusa”

Questo pomeriggio Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Squadre come il Sassuolo e il Bologna hanno già fissato la data per la ripresa degli allenamenti individuali, anche se sarà una ripresa fasulla. Sarà una vera ripartenza quando si potranno svolgere allenamenti collettivi in cui si potrà finalmente utilizzare il pallone, e al momento siamo ancora molto lontani. LA situazione al momento è molto confusa, serve collaborazione tra le parti per arrivare a delle soluzioni. LA Federazione è molto indietro, è tutta una questione di negoziazione tra il governo e le varie regioni. Nell’incontro di domani verrà sicuramente trovata un’intesa sugli allenamenti individuali ma niente di più. Attualmente chi vende certezze sbaglia eccome, l’unico in grado di decidere è il virus. Il futuro di Federico Chiesa? Credo che la vera novità sia l’evoluzione del rapporto tra il giocatore e la dirigenza viola. Le cose adesso sono cambiate: Chiesa sa che a fine stagione avrà l’opportunità di cambiare squadra, senza preclusioni verso la Juventus. La Fiorentina è pronta a trattare con tutte le squadre che avanzeranno un’offerta”