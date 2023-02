Bocci: “Mandragora può giocare al posto di Amrabat. Orsolini? Adesso prenderlo è impossibile, ma la Fiorentina ha già tanti esterni”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno, parlando della situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Abbiamo visto una squadra finalmente cinica, che credevo fosse uno dei difetti più importati di questa formazione. Ho notato una crescita di alcuni giocatori, tra cui Mandragora che per me è stato il migliore. Sta giocando come non ha mai giocato in maglia viola. Tre punti che permettono ai viola di uscire da una posizione scomoda di classifica e pensare alle coppe.

Bonaventura e Barak? Ormai i cambi sono più importanti dei titolari. Spesso le partite si decidono negli ultimi 20 minuti. Mandragora ha dimostrato che può giocare con Amrabat o al posto di Amrabat. Tutti apprezzano il fatto che Cabral ci mette il cuore, mentre Jovic sembra entra in campo per farci un favore. Anche se sicuramente non è così. Hanno fatto 20 gol in due che cominciano a essere un buon gruzzolo. In questo momento un giocatore come il brasiliano non lo puoi togliere. Anche se non bisogna scordarci che il serbo ha sbloccato la gara contro il Braga in Portogallo.

Prendiamo il Milan nel momento peggiore, 2 o 3 settimane fa erano in crisi. Ora Pioli è riuscito a svoltare la stagione con qualche cambio tattico. Entrambe le squadre avranno in testa gli impegni europei. Deve essere la partita della continuità. Orsolini? Ora è impossibile prenderlo, ti chiederanno troppo. La Fiorentina ha già sei esterni, sono davvero tanti”