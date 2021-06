Bocci: “Mi aspetto almeno due acquisti entro fine giugno. Oliveira? Tanti 20 milioni, non farei bracci di ferro”

Riparte da Sergio Oliveira e dalla sua valutazione intorno ai 20 milioni l’analisi di Alessandro Bocci a Radio Bruno: “Per me 20 per Oliveira sono tanti, a 29 anni. L’ho visto contro la Juve e l’andrei a prendere a occhi chiusi però 20 sono 20 milioni. Il Porto giustamente fa il suo e ci prova, nel chiedere tanti soldi: il rischio è fare un braccio di ferro finché poi non arriva un club più potente che offre quella cifra e lo prende. Se Oliveira ha detto sì alla Fiorentina, come pare, avrà già fatto considerazioni su altre possibili mete, però certo non si può tirare alla lunghissima. Se Oliveira gioca all’Europeo, facendo una grande partita magari, poi diventa un problema economicamente. Le cessioni? Faccio un esempio, Castrovilli nel pieno delle sue potenzialità potrebbe valere anche 30 milioni, però oggi credo che nessuno li offrirebbe. Milenkovic, a un anno dalla scadenza, dubito che possa portare 20-25 milioni. Se poi Vlahovic non dovesse rinnovare, il discorso varrà anche per lui. Mi aspetto comunque almeno due acquisti entro fine giugno, anche come gesto verso Gattuso, credo che la Fiorentina farà l’impossibile per accontentarlo”.