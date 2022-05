Bocci: “Non avevo mai visto la Fiorentina vendere il suo miglior giocatore a gennaio. Se non andremo in Europa sarà anche per questo”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Stasera la Fiorentina ha la possibilità di trasformare in qualcosa di concreto i buoni segnali di San Siro. Ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita, questo può aiutare. Certamente dopo la vittoria dell’Atalanta c’è una pressione maggiore. Secondo me servono sette punti in tre partite, e non sarà facile perché anche la Sampdoria nel prossimo turno darà tutto per vincere”.

E poi ha aggiunto: “Una squadra esperta non avrebbe mai perso a Salerno. Lì la Fiorentina si è persa, come si è visto nella partita successiva con l’Udinese. La stagione resta comunque positiva, anche se resta l’amarezza di aver venduto a metà stagione il tuo migliore giocatore. Cosa che alla Fiorentina non avevo mai visto fare. Se non andremo in Europa sarà anche perché abbiamo venduto Vlahovic“.