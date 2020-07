Bocci: “Quelli della Soprintendenza si dovrebbero vergognare. Mai visti turisti al Franchi per le scale elicoidali”

Intervenuto a Radio Bruno ha parlato dei progetti della Fiorentina Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera. Queste le sue parole in merito alla situazione stadio e quella del centro sportivo a Bagno a Ripoli: “Io abito accanto al Franchi e non ho mai visto turisti a vedere le scale elicoidali. Per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare intorno al nuovo centro sportivo della Fiorentina credo sia ridicola. Quelli della Soprintendenza si dovrebbero vergognare”.

0 0 vote Article Rating