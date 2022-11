Bocci: “Salernitana tosta e fastidiosa. Davanti mi aspetto Cabral, stimolante la competizione con Jovic”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana, commentando le sue sensazioni a poche ore dall’inizio di Fiorentina-Salernitana: “Molto difficile, come partita. La Salernitana, in trasferta, è più sciolta e gioca in verticale, ti impegna fisicamente. Dà fastidio, ed è una cosa buona per una squadra”.

Sull’attacco viola: “Non sono rimasto colpito da Jovic, a Genova: sembrava ancora un corpo estraneo rispetto agli altri. Stasera, infatti, mi aspetto che giochi Cabral, che ha tanta voglia di guadagnare sempre più spazio. Penso che, tra i due, possa nascere una sanissima competizione, molto stimolante“.