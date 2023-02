Bocci: “Secondo me serve un po’ di autocritica da parte della Fiorentina e Italiano. A centrocampo…”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Secondo me serve un po’ di autocritica a questa Fiorentina. Qualcosa di sbagliato è stato fatto, perché i risultati non arrivano. Anche Italiano credo debba fare una riflessione. Vive le gare al massimo. Le sue parole sul coro? Non voleva mancare di rispetto”

“Secondo me sul mercato si poteva tenere uno tra Maleh e Zurkowski al posto di Duncan. In mezzo al campo non c’è più l’abbondanza che c’era prima”