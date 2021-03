Bocci: “Sono preoccupato per la Fiorentina e per i tanti infortuni. Kokorin deludentissimo. Callejon perchè non è stato ceduto?”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta maturata ieri contro la Roma: “Vedo una situazione generale di squadra e di classifica che non mi piace per niente. Mi aspetto una Viola più attenta e reattiva contro il Parma, ma sono preoccupato. Ad aggiungere difficoltà, ad un quadro già complicato, sono le condizioni di Igor, Castrovilli, Pulgar, Kouame e Bonaventura da valutare nelle prossime ore. Vediamo chi e quando recupera in vista dei prossimi scontri diretti. Le risorse in panchina erano già limitate in precedenza. In questo momento l’unica cosa che conta è salvarsi e non sarà semplice. Tutto è aperto, non c’è da scherzare. Kokorin? Deludentissimo, difficile comprendere le scelte di Prandelli dall’esterno. Callejon? Se c’erano delle offerte per lui a gennaio non capisco perchè non siano state prese in considerazione per sostituirlo con un giocatore più utile. Non lo vediamo neanche più inquadrato dalle televisioni mentre è in panchina…”