Bocci: “Un Ribery cosi fa la differenza, per il futuro però serve progettazione. L’arbitro di ieri…”

Questo pomeriggio il giornalista Alessandro Bocci, intervenuto a Radio Bruno, ha commentato la situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio di ieri sera contro il Torino. Queste le sue parole: “Non so se sarebbe stato anche a priori, ma vista la dinamica della partita quello di ieri sera credo che sia un punto guadagnato. Un punto che dovrebbe far bene all’autostima della squadra. Onestamente non ho mai creduto in problemi tra Ribery e la squadra, credo che il francese nel bene e nel male sia il giocatore decisivo di questa squadra. La Fiorentina si appoggia molto a lui e nelle tante partite in cui Ribery è un giocatore normale, la squadra ne risente. Quando invece da continuità come ieri, mette il suo talento al centro del gioco della squadra, è tutto un’altro discorso. I viola sono anche in netta crescita, basta vedere la prestazione di Bonaventura: la sua migliore insieme a quella con il Crotone, si vede che adesso sta bene. Deve essere Ribery a dare una maggiore continuità alle sue prestazioni. Il contratto? Bisogna capire cosa vorrà fare la Fiorentina, quale sarà il progetto tattico del futuro. Credo sia ancora molto prematuro parlare di questo. Bisogna anche vedere quale siano le aspettative del calciatore. La squadra deve comunque migliorare nei suoi interpreti, non può essere Ribery l’unico fulcro del tuo gioco. Questa squadra non merita comunque di lottare per la salvezza, ma per arrivare all’Europa servono altri acquisti importanti. Ovviamente molto dipenderà anche dalla sua gestione, e proprio per questo è tutto nelle sue mani. Se fa come faceva con Montella, che qualche volta lo ha mandato a quel paese al momento del cambio, non va bene. Se decide di restare volentieri e di essere la ‘ciliegina’ sulla torta, mettendosi al servizio, può restare. Ovviamente servirà capire anche il prossimo allenatore. É chiaro che quando gioca come ieri sera, continua a fare la differenza su tutti i campi. Il delirio di Di Bello? Non ne ha azzeccata una. Lo dico da sempre: il Var deve essere utilizzato tutte le volte che c’è un’errore. L’arbitro ieri ha sbagliato tanto, sia nel rigore per il Toro che l’espulsione di Castrovilli. Detto questo Milenkovic deve evitare di fare cose del genere, è normale che poi lasci la squadra in inferiorità numerica. Detto questo comunque l’arbitro di ieri è stato il peggiore in campo”.

