Bocciata l’ipotesi del blocco delle retrocessioni: ecco cosa succederà in caso di nuovo stop della Serie A

E’ stata bocciata l’ipotesi del blocco delle retrocessioni per il campionato italiano, proposta nei giorni scorsi dalla Lega di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è passata la linea del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in consiglio federale. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (la Lega Serie A), il Consiglio Federale della Figc ha approvato le linee guida proposte dal numero uno Gravina da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato, dunque playoff e playout. In caso di ulteriore necessità, l’algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. In caso di blocco del campionato, saranno disputati i playoff e i playout anche in Serie A. E’ questo il piano B qualora si dovesse determinare una nuova sospensione del calcio.

