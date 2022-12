Boga: C’è più voglia di Premier che di Firenze

L’interesse per l’atalantino Jeremie Boga risulta essere confermato: a scriverlo stamani è il giornale La Nazione.

Il nazionale della Costa d’Avorio, assistito da Fali Ramadani come procuratore, sembra però essere orientato verso un ritorno in Premier League, già frequentata in passato con il Chelsea e il Birmingham.

Boga non ha trovato molto spazio all’Atalanta, per questo motivo si sta cercando una nuova casa per la seconda parte della stagione e il club viola poteva essere comunque una buona sponda per lui. Ma con queste premesse…