Boga il primo nome sul taccuino per l’attacco, Fiorentina pronta all’offensiva

Italiano sembra voler puntare forte sul 4-2-3-1, un modulo che ha reso la Fiorentina più dinamica e solida. Davanti però, tra infortuni e stop, serve qualche innesto e la società viola sembra voler puntare forte su Jeremy Boga dell’Atalanta.

L’esterno offensivo della Dea è arrivato a Bergamo dal Sassuolo lo scorso gennaio, ma non ha mai trovato lo spazio per avere continuità. Secondo quanto riporta TuttoAtalanta.com, il suo nome è il primo sul taccuino dei dirigenti viola, che sono pronti a sferrare l’offensiva per lui