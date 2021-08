Boga, quel sogno in attacco destinato a restare impossibile per la Fiorentina. Intanto il Bologna spara alto per Orsolini

Riccardo Orsolini è uno dei nomi ormai da tempo sulla lista della Fiorentina. Trattativa non semplice per più motivi come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport. L’attaccante esterno del Bologna piace infatti anche al Torino, e il club felsineo continua ad avere richieste alte per il giocatore.

Se il Bologna dovesse abbassare le sue pretese la Fiorentina è pronta ad anticipare i granata per arrivare al giocatore, nonostante per ora non ci sia nessuna trattativa aperta tra i due club ma soltanto un interesse che perdura da tempo.

Il quotidiano afferma anche come la società viola abbia provato a cercare per il ruolo di esterno Jeremie Boga, pezzo pregiato del Sassuolo, destinato però a restare un sogno impossibile. Resta abbordabile anche la trattativa per arrivare a Zaccagni del Verona, dato che l’Atalanta sembra non essere intenzionata ad affondare il colpo.