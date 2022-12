Boga sempre più lontano dalla Fiorentina: il Marsiglia brucia le tappe e fa la sua offerta all’Atalanta

Nella giornata di ieri era emersa l’indiscrezione secondo cui il Marsiglia sarebbe fortemente interessato a Boga, nome accostato anche alla Fiorentina. La novità di queste ore – secondo TMW – è che il club francese sarebbe pronto a presentare all’Atalanta una vera e propria offerta per l’acquisto a titolo definitivo.

La vicenda si evolve velocemente dunque, e di fronte a un tale interesse l’Atalanta potrebbe facilmente farsi convincere. Le parti si verrebbero incontro per fare in modo che i nerazzurri non perdano l’investimento fatto lo scorso anno, per un giocatore che evidentemente non rientra nei piani tattici di Gasperini. Ancora nulla di ufficiale, ovviamente, ma ogni giorno che passa si fa sempre più remota l’ipotesi di un arrivo di Boga a Firenze.