Boga sì, ma lui preferirebbe la Premier (che aveva rifiutato in estate)

Anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla dell’interesse della Fiorentina per Boga, esterno dell’Atalanta che non sembra rientrare nei piani di Gasperini. L’ivoriano è in vetrina, ma alla soluzione viola preferirebbe la Premier League, da dove si registra l’interesse del Leicester (trasferimento saltato all’ultimo giorno dello scorso mercato).

Non è da escludere nemmeno la sua permanenza a Bergamo, con Gasperini che in quel caso dovrebbe trovare una soluzione tattica per Boga.