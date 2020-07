Bogdani: “Sarà una partita molto delicata per la Fiorentina. Lakti può tornare in serie A con la Fiorentina

A Lady Radio ha parlato così l’ex attaccante del Verona Erjon Bogdani in vista del match con i giallo blu di domani sera: “Domani sarà una partita molto delicata per la Fiorentina. Il Verona è una piccola Atalanta, una compagine che è una sorpresa di questo campionato e che sta mettendo in difficoltà tante squadre. La Fiorentina non può sbagliare perchè deve portarsi al sicuro nelle zone calde. Vlahovic e Cutrone? Spero che riusciranno a sbloccarsi, la Fiorentina ha bisogno di loro perchè per vincere le partite servono i gol degli attaccanti. Vlahovic è un buonissimo attaccante che sta crescendo molto bene. Lakti? Sta facendo il suo percorso ma è un centrocampista completo; è un calciatore importante che ha voglia di sacrificarsi e giocare ad alti livelli. Potrebbe tornare anche alla Fiorentina in serie A ma con i giovani ci vuole pazienza”.

