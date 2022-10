Bojinov: “Il Lecce è casa, ma ho avuto la fortuna di giocare anche nella Fiorentina. Corvino è come Messi”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Valerj Bojinov ha parlato a Gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole sul DS del Lecce Pantaleo Corvino: “Soprattutto dal punto di vista umano, è unico. Per me è stato come un padre. Nello scouting, è veramente un fenomeno. Avete presente Messi? Ecco, come lui“.

Sul Lecce: “Il Salento è casa. Seguo sempre la squadra, voglio che costruisca un ciclo importante e che resti in Serie A per tanto tempo. Poi ho avuto la fortuna di giocare anche in grandi squadre, come Fiorentina e Juventus. Vlahovic? Giocavo al Partizan, lui non aveva neanche 16 anni e aveva già qualcosa di diverso. Un pazzo, pensava solo al campo e aveva una voglia di spaccare mai vista. Ha le qualità per diventare uno dei tre più forti al mondo“.