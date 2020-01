Bojinov: “Io fuori rosa per litigio col presidente. Ho consigliato a Corvino di…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Valeri Bojinov è intervenuto sul portale Il Posticipo parlando anche dei suoi periodi viola: “Arrivai a Firenze quando i Della Valle stavano per dare inizio ad un grande progetto che aveva l’obiettivo di portare la Fiorentina in Champions, obiettivo raggiunto con Prandelli. A Firenze i tifosi hanno un fortissimo attaccamento alla squadra, ma anche tante aspettative, quando c’ero io gli allenamenti spesso erano aperti al pubblico e ad ogni gol in partitella c’era un boato della gente. Finii fuori rosa perché litigai col presidente, quando Prandelli mi preferì per l’ennesima volta Jimenez”.

Ed ha aggiunto: “Durante la mia esperienza al Partizan ero compagno di stanza di Nikola Milenkovic: mi chiedeva continuamente del calcio italiano, era convinto che avrebbe giocato in Serie A prima o poi. Ha enormi margini di crescita, come Vlahovic. Corvino all’epoca mi chiamò per chiedermi un parere sui due, gli dissi di prenderli subito.