Bologna-Fiorentina: Segui la DIRETTA testuale dell’incontro su Fiorentinanews.com

Prima partita del 2020 per la Fiorentina: la squadra ora allenata da Giuseppe Iachini è chiamata ad affrontare in trasferta il Bologna per cercare di riconquistare punti e serenità. Il neo tecnico viola ritrova Federico Chiesa ma dovrà ancora fare a meno del 'fenomeno' Franck Ribery. Fischio d'inizio al Dall'Ara previsto per le 12.30, con direzione della partita affidata al signor Valeri della sezione di Roma. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro e a fine gara invece spazio a commenti, pagelle e interviste.