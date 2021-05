Bologna-Fiorentina: un trend positivo da sfruttare senza esitazioni

Domani alle 15 la Fiorentina sarà ospitata al Dall’Ara dal Bologna di Sinisa Mihajlovic: il derby dell’Appennino questa volta varrà per la 34° giornata di Serie A. Le due squadre si sono incontrate in totale nella loro storia ben 147 volte: 41 vittorie rossoblu, 49 pareggi e 57 trionfi della Viola. Considerando solo le gare giocate in Emilia, il bilancio è invece a favore dei padroni di casa per 28 successi a 18. Nonostante quest’ultima statistica però Iachini e la sua squadra però non devono temere la trasferta, a maggior ragione adesso senza pubblico sugli spalti: servono i punti necessari per avere la tranquillità di poter pianificare al meglio la prossima stagione.

La tradizione viola infatti è favorevole negli ultimi anni allo Stadio Dall’Ara: la Fiorentina infatti non perde in Emilia dal lontano 2013. L’allora Fiorentina di Vincenzo Montella, giunta quarta in campionato qualificandosi per l’Europa League, incappò nell’ottava sconfitta in campionato: fu inutile per i viola il gol di Adem Liajic, che subirono le reti rossoblu di Christodoulopoulos e Motta. Da allora per la Fiorentina in Emilia il bilancio è di 4 pareggi e 3 vittorie.