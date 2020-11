“Bomber” Castrovilli stupisce anche la critica, a lui un premio speciale

“E’ ma da quando c’è Iachini è calato” qualcuno esclamava. E’ vero, il Gaetano Castrovilli 2020/21 non è certo quel giovane centrocampista ricco di idee che ha fatto innamorare Firenze, ha semplicemente cambiato approccio.

Perchè se la Fiorentina non segna, Castrovilli si è reinventato bomber. Sette presenze, quattro goal ed un assist bastano a consacrare il pugliese “Giocatore del Mese”.

Con l’avvento di Prandelli, probabilmente, riscopriremo il Castrovilli già visto nel Montella II ma intanto il giusto riconoscimento per un giocatore che non ha certo fatto male in questo inizio di stagione.