Bonan: “Non so a cosa sia dovuta la scelta di Prandelli di mandare in campo Montiel ma ha portato ad un risultato”

La Fiorentina, Prandelli e un nuovo corso che potrebbe improntarsi nel concedere qualche chance in più anche a giovani tenuti “nascosti” come Tofol Montiel. Di questo ha parlato il giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport: “Ieri la Fiorentina stava sprofondando in Coppa Italia contro l’Udinese, Prandelli ha dato fiducia al giovane Montiel e ha risolto la partita. Non so a cosa sia dovuta questa mossa ma comunque ha portato ad un risultato. Antonio Conte all’Inter in questo momento dovrebbe provare qualcosa di simile.”.

