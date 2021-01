Bonan sarcastico su Ribery: “Anche un anziano del calcio, come tutti gli uomini, ha il diritto di essere felice”

In un articolo per Il Foglio, il giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan ha analizzato la situazione di alcuni calciatori esperti di Serie A, a partire dalla neo coppia milanista Mandzukic-Ibrahimovic fino a Franck Ribery. Sul francese della Fiorentina Bonan ha scritto:

“A questi giovani anziani che stanno per tracciare un solco di gloria spaventando gli avversari pur giocando come bambini (Ibrahimovic e Mandzukic ndr), si contrappone un uomo che pareva indirizzato verso un simile destino: Frank Ribery. A lui l’età ha però regalato un brutto scherzo, scaraventandogli addosso all’improvviso tutti gli anni come fossero coriandoli. È successo in mezzo a quella festa triste che si chiama Fiorentina, dove il francese, stufo di ballare da solo, si è seduto lentamente guardando malinconico verso la sua famiglia, lassù in Baviera. E ha smesso di giocare, forse ricomincerà, difficile saperlo. Dipenderà da quello che gli detta il cuore. Perché anche un anziano del calcio, come tutti gli uomini, ha il diritto di essere felice“.

Ieri sera tutta la classe di Franck Ribery si è vista nello splendido assist realizzato per Dusan Vlahovic. Riflessioni in corso quelle del campione francese della Fiorentina sulla decisione che prenderà a giugno, quando il suo contratto con la società viola scadrà. Prandelli è con lui, la squadra è con lui. Quell’abbraccio con Vlahovic dopo il gol del 2-0 è stato l’esempio lampante di ciò.