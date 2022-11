Bonaventura 2024: Un altro indizio sul fatto che siamo sulla giusta via

Giacomo Bonaventura è prossimo a firmare il rinnovo contrattuale con la Fiorentina portando la scadenza da giugno 2023 alla stagione successiva. Questo perché il giocatore ha ancora voglia di rimanere e la società non disdegna di certo il suo apporto in campo.

C’è un altro indizio che ci fa capire che siamo sulla giusta via in questa faccenda: proprio ieri è stata presentata la quarta maglia per la stagione in corso. E tra i testimonial chi c’era? Eh sì, anche il buon Jack. Se la comunicazione è ormai una parte importante nella gestione di un club, questo è un dettaglio che non si può sottovalutare.

Durante questa sosta dovrebbero esserci novità in proposito.