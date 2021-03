Bonaventura: “A Benevento sarà una partita difficile, ma sto bene e sono pronto. Da questa situazione si esce con il duro lavoro”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il centrocampista viola Giacomo Bonaventura in vista della prossima partita contro il Benevento. Queste le sue parole: “Mi sono allenato, mi sento bene e sono pronto. Sono stato fermo per fortuna poco. La prossima sarà una trasferta difficile, quindi ci tengo ad essere con i miei compagni e allenarmi il più possibile. Nei momenti difficili bisogna lavorare duramente e cercare i tirare fuori il meglio da noi stessi. Ritroverò Lapadula, mio ex compagno al Milan. Lui è un ottimo attaccante, dovremo stare molto attenti”.