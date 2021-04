“Bonaventura a marcare Zapata? Un errore, accoppiamento non ideale. Ma capisco Iachini perché la Fiorentina…”

Fiorentina-Atalanta. La squadra viola ha preso il primo gol su azione d’angolo, dove Zapata si è ritrovato a saltare con Bonaventura a contrastarlo. Un duello impari che si è tra l’altro ripetuto tre volte. “Non è stata ideale” commenta la marcatura l’ex tecnico di molte squadre in A e presidente dell’Associazione Italiana allenatori, Renzo Ulivieri, intervistato da La Nazione.

E ancora: “E’ stato bravo l’attaccante a scegliere il posto giusto per colpire. E anche l’avversario diretto meno attrezzato, magari, ma qui parliamo di campioni. E vado oltre: considerati i giocatori che ha, è giusto che la Fiorentina difenda a zona contro squadre forti come l’Atalanta…Alcuni allenatori usano la zona mista, assegnando spazi fissi a due, tre o anche quattro giocatori e stabilendo marcature specifiche sugli due, tre avversari pericolosi. Si può fare, come no. Anche se marcare a uomo sembra più semplice e invece ti espone a tanti rischi contro squadre attrezzate. Ci vogliono i giocatori giusti…”.

Giocatori che, secondo Ulivieri, la Fiorentina non ha: “Io capisco la scelta di Iachini”.