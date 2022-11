Bonaventura: “Abbiamo rischiato, ma adesso stiamo molto meglio: il lavoro paga. A Milano sarà durissima, per me gara speciale”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, autore del primo dei due gol, ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana: “Nel secondo tempo, abbiamo cercato di tenere un po’ di più la palla. Abbiamo rischiato e infatti abbiamo preso gol. Poi abbiamo recuperato e continuato ad attaccare. Abbiamo una condizione migliore rispetto a un mese fa: più velocità, più intensità, qualche aggiustamento tattico ma niente di clamoroso. Se migliora la condizione singola, migliora tutta la squadra”.

E aggiunge: “Credo ciecamente che il lavoro paghi. Se uno ci crede e si allena duramente, alla fine arriva. Ma dobbiamo continuare a fare bene, possiamo crescere ancora parecchio. Momento? Sono contento. Ho preso una botta, non respiravo bene. In quel momento, appena segnato il 2-1, è stato meglio uscire. Adesso testa a domenica, dove la partita sarà difficilissima contro il Milan”.

Sul prossimo impegno: “Arriviamo con fiducia, sapendo che giocheremo in uno stadio fantastico. Ci sarà un’atmosfera complicata, il Milan vorrà vincere. A San Siro, per me, è sempre una grandissima emozione“.