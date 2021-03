Bonaventura al veleno: La sua voglia di rivincita

Il Corriere Fiorentino di stamani incentra la sua attenzione sul centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura. Questo perché domenica prossima tornerà ad incrociare il Milan, sua ex squadra, dalla quale non si è lasciato benissimo.

Un Jack al veleno quello che viene prefigurato dal quotidiano, un giocatore con una grande voglia di rivincita. Specialmente nei confronti di Pioli con il quale non è mai scattato il giusto feeling.

E per la Fiorentina, c’è da dirlo, Bonaventura è importante, perché con lui in campo la formazione viola segna e vince di più. Non è un caso che quando c’è ed è in condizione è un titolare inamovibile.