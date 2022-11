Bonaventura apre le danze. Tre casi da risolvere

Tre giocatori della Fiorentina con il contratto in scadenza nel giugno 2023 e tre casi da risolvere.

Giacomo Bonaventura è il “portabandiera” dei tre, questa la definizione che usa stamani il Corriere dello Sport-Stadio per questo giocatore ed è anche il più prossimo alla firma per la concordanza di vedute e d’interessi tra le parti. Questa sosta dovrebbe servire a definire l’accordo seguendo una strada già tracciata e riaperta nei giorni scorsi con un primo contatto diretto. Salvo indicazioni contrarie che sarebbero clamorose, alla fine uscirà l’accordo per allungare il rapporto tra la Fiorentina e Bonaventura fino a giugno 2024.

Poi sotto con Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti: per entrambi le certezze sono minori rispetto all’ex Milan, ma minori non significa che anche per loro non ci possa essere un seguito in viola. Sia il fantasista romagnolo che il terzino cresciuto nel settore giovanile godono dell’apprezzamento di tecnico e dirigenti, quindi esistono le basi per un prolungamento, ma decisivi saranno i colloqui tra le parti.