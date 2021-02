Bonaventura: “Contro l’Inter servirà una gara perfetta, quasi nessuno è riuscito a batterli. La sconfitta di Napoli ci è servita…”

A Sky Sport ha parlato il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura in vista della partita contro l’Inter di venerdì. Queste le sue parole: “Venerdì dovremo fare una partita perfetta, quasi nessuno riesce a fermare l’Inter. Sono una grande squadra con grandi campioni, sarà difficile. Anche in Coppa Italia, nonostante una buona prestazione non siamo riusciti a batterli. La sconfitta di Napoli è stata un bello schiaffo ma da queste batoste spesso si impara molto”.

