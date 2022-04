Bonaventura dà forfait. Si rivede Odriozola, per lui lavoro differenziato. Grande entusiasmo al Franchi. VIDEO FN

È da poco cominciato l’allenamento a porte aperte della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, dove sono presenti circa 8000 tifosi ad assistere la squadra. Ancora assente Giacomo Bonaventura, tenuto gravemente impegnato dalla botta al ginocchio rimediata contro il Bologna. Torna in campo, invece, Alvaro Odriozola. Per lui lavoro misto: differenziato per la maggior parte dell’allenamento, ma presente nel torello e nelle partitelle in gruppo.

Appena entrati in campo, i ragazzi sono stati accolti da un fragoroso boato, proveniente da una Maratona quasi del tutto piena. Aleggia ancora un grande entusiasmo dopo la bella vittoria a Napoli e per la stagione in generale.