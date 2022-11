Bonaventura destabilizza la Sampdoria, Jovic tocca un solo pallone…e si esibisce in un colpo di nuca

Poco spettacolo, ma tre punti in classifica e, per la prima volta in questo campionato, secondo successo consecutivo dopo Spezia. L’aria di mare e il salmastro della Liguria fanno bene ai polmoni della Fiorentina, che prende fiato per iniziare la risalita in classifica.

I viola barattano il forsennato (ma sterile) possesso palla e la permanenza in pianta stabile nella metà campo avversaria, con la possibilità di colpire in contropiede…Fanno sfogare la Samp, senza, tuttavia, permetterle di creare seri pericoli per Terracciano.

Milenkovic – 7 – Colpo di testa vincente, copia di quello mostrato a Spezia. Duello complicato con Caputo che fronteggia il gap fisico con tecnica e esperienza senza, però, riuscire mai a liberarsi della marcatura.

Bonaventura – 8 – Inserimento perfetto e gol scaccia-pensieri. Recupero e difesa del pallone da manuale. Dribbling e progressioni che destabilizzano la difesa blucerchiata.

Jovic – 4 – Tocca un solo pallone subendo fallo da rigore, poi revocato. Colpo di nuca sul naso di Amione.

