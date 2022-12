Bonaventura detta legge anche in Romania, Cabral a dir poco attapirato. La personalità di Amatucci e l’agio di Bianco

Difficile trovare un volto negativo nella felice doppia uscita della Fiorentina in Romania nella International Cup odierna e infatti di sottolineature ce ne sono solo positive, tra gli elementi che hanno battuto 2-0 il Borussia Dortmund e quelli che hanno vinto 3-0 sul Rapid Bucarest. Sugli scudi, anche per difficoltà dell’avversario, Jack Bonaventura, sempre gran protagonista sulla trequarti e autore del raddoppio al termine di un’azione splendida. Ad assisterlo un Cabral a dir poco sfortunato, tra un gol buono annullato per fuorigioco, qualche botta di troppo e un palo interno proprio allo scadere.

In evidenza Bianco che nei due davanti alla difesa aveva già dato ottime impressioni ai tempi della Primavera. Bene lui nel primo match e bene anche Amatucci nel secondo, tra tocchi, movenze e personalità davvero non indifferenti per un classe 2004.

Filo sempre attaccato anche per Ikoné, che sembra avere un passo decisamente diverso rispetto al pre campionato estivo, e per Benassi, che se non altro si sta mettendo in vetrina con tante reti in vista di gennaio.