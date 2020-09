Bonaventura è della Fiorentina! Ecco l’ex centrocampista del Milan alle visite mediche FOTO

Tanti anni di corteggiamento e tira e molla conclusi in una trattativa decisamente veloce che finalmente lo ha portato in riva all’Arno. Da oggi, Giacomo “Jack” Bonaventura è un giocatore della Fiorentina. L’ex centrocampista di Atalanta e Milan pochi minuti fa si è recato a svolgere le visite mediche di rito. Il prossimo centrocampista della Fiorentina svolegerà i consueti test ma non è ancora certa la sua presenza alla seduta pomeridiana dei ragazzi di Iachini. Quel che è certo è che da oggi la Fiorentina può calare il suo Jack rigorosamente…viola!

