Bonaventura e Florenzi: usato sicuro per far crescere i giovani

Ormai da giorni il nome di Giacomo Bonaventura è accostato anche alla Fiorentina. Il 30enne ex Atalanta a fine stagione sarà libero dato che il Milan di Gazidis non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. Spazio ai giovani anche nella Milano rossonera, ma “Jack” rimane pur sempre un ottimo giocatore che può garantire ancora qualche anno ad alti livelli. Discorso analogo si può fare su Alessandro Florenzi. L’esterno ex Roma, in prestito al Valencia, gravita nell’orbita del mercato viola, e così come il milanista porterebbe a Firenze l’esperienza giusta da affiancare al talento in ascesa dei molti giovani della rosa attuale della Fiorentina. Il giusto mix per affrontare il prossimo campionato.