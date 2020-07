Bonaventura e Nainggolan, la Fiorentina torna in corsa per entrambi: la situazione

La Nazione di oggi fa il quadro per quanto riguarda le probabili piste da seguire per il prossimo calciomercato della Fiorentina, sempre orientato ad affiancare profili di esperienza ai giovani. Sembrerebbe infatti essersi riaperta la strada che porterebbe al centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura pare essersi parzialmente riaperta. Il giocatore sembra essere vicino al Torino, ma la lotta salvezza sta bloccando le idee dei granata e la Fiorentina ne ha approfittato per ribadire, con chi di dovere, il suo interesse per il giocatore prossimo a svincolarsi con i rossoneri. Resta sempre la suggestione Nainggolan il quale, se non dovesse restare a Cagliari, non sembra intenzionato a rientrare all’Inter. Firenze è una destinazione che gli è sempre piaciuta, quindi i discorsi in questo senso possono riprendere.

