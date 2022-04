Bonaventura e Odriozola, regna ancora la prudenza. Ikone sgomita, l’eterno dubbio in attacco

Quella di domenica prossima si presenta come una gara difficile per la Fiorentina. Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, ma i viola vogliono restare attaccati al treno europeo.

In vista di questo match ci sono due giocatori per i quali regna ancora la prudenza: Bonaventura e Odriozola. La squadra scenderà in campo dopo Napoli, cinque volte nelle prossime tre settimane e dunque c’è bisogno di tutti gli effettivi per questo periodo così ricco di impegni.

Ikone è in gruppo e sgomita per avere un posto in squadra. Ma in attacco il vero dubbio è un altro: Piatek o Cabral? Stavolta Italiano potrebbe optare per il polacco.